ВАДА обеспокоено выводами РУСАДА по делу российской фигуристки Валиевой

Сегодня, 20:03
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обеспокоено решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдать фигуристку Камилу Валиеву.
«ВАДА запросило копию полного мотивированного решения, которое оно рассмотрит вместе с материалами дела, чтобы определить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса. Однако, исходя из элементов дела, с которыми ВАДА уже знакомо, агентство обеспокоено выводом об «отсутствии вины или халатности» и без колебаний воспользуется своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд в зависимости от ситуации», - приводит ТАСС слова пресс-службы организации.
Сегодня, 13 января, ВАДА сообщило, что РУСАДА проинформировало о вынесении решения по делу Валиевой. Дисциплинарный комитет РУСАДА пришел к выводу, что хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины.