ВАДА отказалось от комментариев о решении суда Швейцарии по делу Валиевой

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) заявили, что не могут прокомментировать решение Федерального верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой.

«На данный момент ВАДА не может это прокомментировать», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы организации.

В среду, 2 октября, стало известно, что Федеральный верховный суд Швейцарии не установил ошибок Спортивного арбитражного суда (CAS) в дисквалификации Валиевой.

В январе CAS дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Кроме того, Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.