ВАДА подало апелляцию в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Камилы Валиевой, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«ВАДА тщательно изучило полную мотивировочную часть решения и досье по делу фигуристки Камилы Валиевой. ВАДА считает вывод дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства о том, что у спортсменки «отсутствовала вина или халатность», неверным по условиям Всемирного антидопингового кодекса, и воспользовалось своим правом подать иск, обратившись в Спортивный арбитражный суд», — говорится в заявлении.

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде, где она стала четвертой в личном турнире, но медали за командный турнир МОК решил не вручать до окончания расследования.

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.