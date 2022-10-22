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Допинг

Сегодня, 09:17

ВАДА сохранит за собой право обжаловать решение по делу Валиевой

Руслан Минаев
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сохраняет за собой право обжаловать решение дисциплинарного антидопингового комитета по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«WADA тщательно рассмотрит решение РУСАДА в данном случае и оставляет за собой право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде, если это уместно», — цитирует представителя пресс-службы ВАДА ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВАДА предложит РУСАДА публично обнародовать решение по делу Валиевой.

В пятницу, 21 октября, РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным, и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт считает, что если россиянку по праву реабилитируют, то результат должен быть обнародован.

В свою очередь заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии «СЭ» одобрила позицию РУСАДА.

Источник: https://tass.ru/sport/16126121
Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
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ВАДА предложит РУСАДА публично обнародовать решение по делу Валиевой