ВАДА сохранит за собой право обжаловать решение по делу Валиевой

Допинг
Сегодня, 09:17
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сохраняет за собой право обжаловать решение дисциплинарного антидопингового комитета по делу фигуристки Камилы Валиевой.
«WADA тщательно рассмотрит решение РУСАДА в данном случае и оставляет за собой право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде, если это уместно», — цитирует представителя пресс-службы ВАДА ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВАДА предложит РУСАДА публично обнародовать решение по делу Валиевой.
В пятницу, 21 октября, РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным, и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт считает, что если россиянку по праву реабилитируют, то результат должен быть обнародован.
В свою очередь заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии «СЭ» одобрила позицию РУСАДА.