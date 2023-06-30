Спортивный психолог Гущин: «Роман не потерял воли к жизни»

Спортивный психолог Вадим Гущин высказался о видео тренировок фигуриста Романа Костомарова.

«Вижу, что Роман не потерял воли к жизни, не потерял воли к активности. Вижу позитивную динамику, которая как раз объясняет, зачем нужно заниматься спортом. Потому что спорт укрепляет волю, учит ставить цель, учит бороться и сопротивляться, даже когда ситуация станет безнадежной. Дважды просматривал это видео и испытал только гордость, слезы вызывает то, какие люди у нас есть. Конечно, это не подвиг Маресьева, который с протезами полетел убивать немцев, но это сравнимо и говорит о том, что перед нами настоящий человек», — приводит слова Гущина Metaratings.ru.

В СМИ писали, что олимпийский чемпион занимается на ножных протезах не более часа в день. 26 июня он опубликовал первое видео из больницы, показав, как с протезами занимается на велотренажере.

Вчера, 29 июня, Костомаров опубликовал новое видео о своем восстановлении.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.