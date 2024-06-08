Писеев: «Опыт и техника у Загитовой есть, но, чтобы стать по-настоящему хорошим тренером, необходимы искреннее желание им стать»

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев считает, что у Алины Загитовой есть все шансы стать хорошим тренером.

«А почему нет, все-таки она прошла хорошую спортивную школу у Тутберидзе. Все зависит от нее, от того, насколько она серьезно к этому относится. Одно дело — со стороны наблюдать, другое — на себе прочувствовать. Опыт и техника у нее есть, но, чтобы стать по-настоящему хорошим тренером, необходимы искреннее желание им стать, плюс любовь к детям — только в сочетании с ними можно добиться успеха на тренерском поприще. Успеха я Алине искренне желаю, она молодец. Не так много больших спортсменов у нас после окончания карьеры идут на тренерскую работу», — цитирует ТАСС Писеева.

22-летняя Загитова является победительницей Олимпийских игр (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).