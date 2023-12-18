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Фигурное катание

Сегодня, 12:30

Ангелопол — о распаде пары с Кагановской: «Федерация дала понять, что есть официальная версия и не нужно ничего выставлять на обозрение»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Победитель финала «Гран-при» Валерий Ангелопол в интервью «СЭ» рассказал, что был удивлен обвинениями экс-партнерши Василисы Кагановской в требованиях его содержать.

— Я вообще не знал, что это все произойдет. Случилось абсолютно неожиданно. Мы разъехались, я думал, что мы пожали друг другу руки, федерация сказала ничего не выставлять на обозрение...

— И все это слышали?

— Да, да. Федерация дала понять, что официальная версия — мы расходимся на обоюдной основе и не нужно ничего выносить, они выставили нейтральный пост. И как только я оттуда уехал, потому и сказал в СМИ, что не буду выносить сор из избы, я должен оставить все внутри. А то, что они ослушались и так это все обратилось против меня... Да, я думал, что все закончится после разговора с федерацией.

Валерий Ангелопол и&nbsp;Василиса Кагановская. «Подходят двое с неприветливыми лицами — я уже молился». Интервью восходящей звезды русского фигурного катания

Фигурное катание
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
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