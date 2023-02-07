Валерия Ланская отказалась комментировать состояние госпитализированного фигуриста Костомарова

Сегодня, 14:20
Партнерша госпитализированного фигуриста Романа Костомарова по «Ледниковому периоду» Валерия Ланская отказалась давать комментарии по поводу состояния спортсмена.
Сегодня стало известно, что олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы.
«По просьбе родных Романа я не комментирую его состояние. Надеюсь на понимание», — приводит слова Ланской KP.RU.
Сообщалось, что фигурист находится в сознании и под капельницей, ночью у него был скачок температуры, вероятнее всего, связанный с хирургическим вмешательством.
Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.
45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.