0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:20

Валерия Ланская отказалась комментировать состояние госпитализированного фигуриста Костомарова

Виталий Косик
Корреспондент
Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Партнерша госпитализированного фигуриста Романа Костомарова по «Ледниковому периоду» Валерия Ланская отказалась давать комментарии по поводу состояния спортсмена.

Сегодня стало известно, что олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы.

«По просьбе родных Романа я не комментирую его состояние. Надеюсь на понимание», — приводит слова Ланской KP.RU.

Роман Костомаров. СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?

Сообщалось, что фигурист находится в сознании и под капельницей, ночью у него был скачок температуры, вероятнее всего, связанный с хирургическим вмешательством.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

Источник: https://www.kp.ru/daily/27462/4717521/
Фигурное катание
Роман Костомаров
Здоровье
0
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Журова назвала выдумками сообщения СМИ о состоянии Костомарова

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предположила, из-за чего Костомарову ампутировали стопы