Валиева дебютировала в роли Черного лебедя в шоу Навки

Фигуристка Камила Валиева дебютировала в роли Одиллии (Черного лебедя) в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Премьера шоу состоялась в субботу, 1 ноября на «Навка Арене» в Москве.

Ранее 19-летняя Валиева приняла решение возобновить карьеру после дисквалификации. Спортсменке было разрешено вернуться к тренировкам с 25 октября.

29 января 2024 года CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет срока отстранения ведется с 25 декабря 2021 года.

1 октября стало известно, что Валиева будет тренироваться в академии Навки под руководством Светланы Соколовской. Ранее она занималась в группе Этери Тутберидзе.