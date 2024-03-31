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Допинг

Сегодня, 12:16

Валиева — единственная российская фигуристка, указывающая ISU время доступности для проверки на допинг

Игнат Заздравин
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Камила Валиева является единственной российской фигуристкой, которая должна сообщать Международному союзу конькобежцев (ISU) время доступности для допинг-проверки, сообщает ТАСС.

Только 17-летняя спортсменка включена в регистрируемый пул (RTP). Это предполагает, что Валиева обязана не только указывать место проживания и расположения, но одночасовой интервал доступности для допинг-тестирования на каждый день.

Камила Валиева. «В этот момент я сдалась». Валиева впервые рассказала о допинге и Олимпиаде. Не россиянам, а японцам

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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