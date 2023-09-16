Валиева эффектно вышла из неловкой ситуации: Тарасова и Тутберидзе смеялись вместе с залом

Валиева врезалась в борт во время презентации короткой программы

Российская фигуристка Камила Валиева в конце своей короткой программы на сезон-2023/24, которую она представила на контрольных прокатах сборной России, оступилась и влетела в борт.

Камила Валиева. Фото Скриншот из трансляции

Камила Валиева. Фото Скриншот из трансляции

Фигуристка ловко вышла из ситуации: облокотилась на борт и улыбнулась.

Камила Валиева. Фото Скриншот из трансляции

Камила Валиева. Фото Скриншот из трансляции

Зал со смехом отреагировал на смекалку Валиевой. Посмеялись даже Татьяна Тарасова и ее тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

Камила Валиева и Татьяна Тарасова. Фото Скриншот из трансляции

Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз. Фото Скриншот из трансляции

Короткую программу Валиевой на сезон-2023/24 поставили под блюз I See Red («Я вижу красный»).

Контрольные прокаты сборной России стартовали в субботу, 16 сентября. Завершатся они в воскресенье, 17 сентября. Выступления проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».