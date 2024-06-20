Валиева может принять участие в осенних и зимних шоу Навки

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что фигуристка Камила Валиева может принять участие в новогоднем шоу «Щелкунчик» и шоу «Вечера на хуторе» в Москве.

«От команды Камилы Валиевой у нас есть все подтверждения, что она может участвовать [в шоу]. Мы очень надеемся, что Камила сыграет одну из главных ролей в шоу «Щелкунчик» и также примет участие в шоу «Вечера на хуторе» в Москве», — цитирует ТАСС Навку.

Шоу «Щелкунчик» пройдет с 20 декабря 2024 года по 7 января 2025 года в Москве, «Вечера на хуторе» — с 1 по 10 ноября в Москве.