5 ноября, 15:15

Валиева начала тренировки в группе Соколовской

Анастасия Пилипенко

Фигуристка Камила Валиева приступила к тренировкам в группе тренера Светланы Соколовской на «Навка Арене».

«Камила вышла на полноценные тренировки в группе Светланы Соколовской. Когда доступ был открыт, она вышла», — цитирует Татьяну Навку ТАСС.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет начинается с 25 декабря 2021 года.

Фигуристка потеряла золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России. Сборной России вместо золота присудили бронзу командного турнира Олимпиады в Пекине.

С 25 октября 2025 года спортсменке разрешено официально начать тренироваться.

Валиева до допинг-скандала тренировалась в группе Этери Тутберидзе и приняла решение уйти от тренера весной.

Источник: ТАСС
1

  • Антон Богачев

    скоро начнут писать "валиева успешно посетила уборную"

    06.11.2025

    Камила Валиева
    Татьяна Навка
    Фигурное катание
