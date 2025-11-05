Валиева начала тренировки в группе Соколовской

Фигуристка Камила Валиева приступила к тренировкам в группе тренера Светланы Соколовской на «Навка Арене».

«Камила вышла на полноценные тренировки в группе Светланы Соколовской. Когда доступ был открыт, она вышла», — цитирует Татьяну Навку ТАСС.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет начинается с 25 декабря 2021 года.

Фигуристка потеряла золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России. Сборной России вместо золота присудили бронзу командного турнира Олимпиады в Пекине.

С 25 октября 2025 года спортсменке разрешено официально начать тренироваться.

Валиева до допинг-скандала тренировалась в группе Этери Тутберидзе и приняла решение уйти от тренера весной.