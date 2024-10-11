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Фигурное катание

Сегодня, 12:29

Валиева не примет участия в «Ледниковом периоде»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Продюсер ледовых шоу и хореограф Илья Авербух сообщил, что фигуристка Камила Валиева не будет принимать участия в шоу «Ледниковый период».

«Валиева принимать участия в «Ледниковом периоде» не будет», — цитирует Авербуха РИА «Новости». Также постановщик добавил, что участие Анны Щербаковой зависит от ее здоровья и графика.

В январе CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Кроме того, Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Илья Авербух
Камила Валиева

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