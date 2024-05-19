Валиева не выступит в ледовом шоу Навки в июне

Российская фигуристка Камила Валиева не выступит в шоу олимпийской чемпионки 2006 года Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которое пройдет летом в Сочи.

Ранее Навка заявляла, что Валиева может сможет появиться перед зрителями в ее представлениях, несмотря на четырехлетнюю дисквалификацию из-за допинга. Однако в списке участников ее на данный момент нет.

С 12 по 30 июня главные роли в ледовом спектакле исполнят Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, а также Максим Ковтун.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстраенения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.