Валиева необычно ответила на вопрос про «запрещенку»

Олимпийская чемпионка Камила Валиева необычно начала отвечать на вопрос о том, чего ей хочется по окончании сезона.

На пресс-конференции после произвольной программы в финале «Гран-при России» Аделию Петросян, Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву спросили, хочется ли им в конце сезона что-то из того, что обычно нельзя во время. Вопрос журналистки звучал так: «Есть ли у вас какие-то желания в стиле запрещенки? Я бы на вашем месте пошла и съела бургер».

Камила необычно начала отвечать на этот вопрос: «А я уже в прошлом сезоне...», но потом осеклась.

После этого ответ фигуристки звучал так:

«Хочется ли сейчас сделать что-то по окончании сезона, что не могла сделать раньше? Жестких ограничений себе не ставила в своей спортивной карьере. Сейчас хочется прогуляться по Питеру, сделать тысяч 30 шагов, просто кататься в удовольствие — остались шоу-программы, может быть, восстанавливать элементы, которые ещё недовосстановила, учить что-то новое».