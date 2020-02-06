Валиева — о личном рекорде в короткой программе: «Не сделала все, что хотела»

Призерки короткой программы девушек на юниорском первенстве России поделились впечатлениями от первого дня соревнований. Несмотря на сверхрезультативный прокат (78,50 балла), лидер соревнований Камила Валиева осталась недовольна выступлением.

Камила Валиева: — К сожалению, я сделала не все, что хотела, была помарка на каскаде. Не очень удачно к нему подошла. 2,5 балла по GOE? Я не смотрю на баллы, я про собственные ощущения скорее. Завтра планирую исполнить два четверных тулупа, тройной аксель решили не вставлять, он пока нестабильный.

Дарья Усачева: — Я тоже не очень довольна своим выступлением, элементы были сделаны неидеально. Каскад можно было прыгнуть лучше. Будем работать. Изменений в контенте не будет, но я учу тройной аксель.

Софья Акатьева: — У меня было неясное ребро на лутце, была ошибочка. Завтра буду делать два четверных тулупа, вернее, первый, а потом посмотрю по ситуации.

Произвольная программа у девушек состоится 7 февраля, в 19:00 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)

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