Валиева объяснила, что заставляет ее продолжать карьеру: «Наверное, что-то есть внутри меня, какой-то стержень»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Камила Валиева объяснила, что мотивирует ее продолжать карьеру.

«Наверное, что-то есть внутри меня, какой-то стержень, который, возможно, я сама не осознаю. Конечно, был момент, когда опускались руки. Но тогда помогала любовь к своему делу, поддержка тренеров, родных, друзей. Особенно это помогает, когда от тебя не отворачиваются в трудный момент.

Как бы сложно ни было, нужно жить дальше. Я просто хочу заниматься своим любимым делом, которому я посвятила так много лет. Я люблю лед, люблю кататься, пока еще мне нравится соревноваться. Ну и просто хочется радовать своих тренеров, своих близких, своих болельщиков», — приводит «РИА Новости» слова Валиевой.

На минувшем чемпионате России по фигурному катанию Валиева заняла третье место.