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Сегодня, 20:44

Валиева ответила, планирует ли она выступить на Олимпиаде в 2026 году

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Игр-2022 в Пекине в командных соревнованиях Камила Валиева ответила на вопрос о том, планирует ли она выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Хотелось бы дождаться новостей о зимней Олимпиаде. Пока непонятно, какие будут критерии допуска, сколько спортсменов могут поехать...
Хотела бы я выступить на Играх в 2026 году? На данный момент, в силу определенных обстоятельств, не могу ставить каких-то целей. Но хочется кататься настолько долго, насколько позволит мое здоровье», — приводит «РИА Новости» слова Валиевой.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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