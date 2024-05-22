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Фигурное катание

Сегодня, 19:03

Валиева планирует выступать в шоу Навки с июля

Алина Савинова
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Камила Валиева планирует приступить к выступлениям в ледовом шоу Татьяны Навки в июле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

13 мая Навка рассказала, что 18-летняя спортсменка примет участие в шоу «Руслан и Людмила» и «Вечера на хуторе». При этом отмечалось, что Валиева получила одобрение от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на выступление в представлениях. Позже в Telegram-канале шоу был опубликован состав участников на период с 12 по 30 июня. В список Валиева не вошла.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Также, согласно решению CAS, Валиевой запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

В последний раз на шоу Валиева появлялась 28 января в Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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