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Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 11:49

Валиева подала новую апелляцию по делу о нарушении антидопинговых правил

Игнат Заздравин
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Камила Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщает РИА «Новости».

29 января 2024 года Валиеву дисквалифицировали на четыре года, срок ее дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го, когда на предолимпийском чемпионате России была взята положительная проба на триметазидин.

В решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу говорится об аннулировании всех результатов в течение срока наказания, «со всеми вытекающими последствиями (лишение титулов, наград и призовых денег)».

2 октября последняя возможная инстанция — Федеральный суд Швейцарии, отклонила первую апелляцию Валиевой.

В ноябре 18-летняя спортсменка заявила, что планирует продолжить карьеру после окончания дисквалификации.

Камила Валиева. Верховный суд Швейцарии отказался признать ошибки в деле Валиевой. Камилу обязали возместить затраты на апелляцию
Источник: РИА «Новости»
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Фигурное катание
Камила Валиева
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