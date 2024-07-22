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Фигурное катание

Сегодня, 18:12

Валиева поделилась ожиданиями от выступления в шоу Навки «Руслан и Людмила»

Алина Савинова
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российские фигуристы Камила Валиева и Александр Энберт обратились к болельщикам в преддверии шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи.

«Друзья, мы в Сочи. Столько репетиций перед пустыми трибунами, и наконец-то сегодня мы откатаем шоу для вас. Мы ждем вашей поддержки. Нам будет очень приятно», — сказали спортсмены в совместном видео, опубликованном в соцсетях.

«У меня с Камилой будет первое выступление», — отметил Энберт. «А у меня вообще первое выступление за полгода», — добавила Валиева.

15 мая Навка сообщила, что Валиева получила одобрение от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на выступление в ледовом шоу. 18-летняя фигуристка выступит на публике впервые после решения CAS о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Последний раз спортсменка выходила на лед 28 января. В шоу «Руслан и Людмила» она будет кататься в паре с серебряным призером Олимпиады Энбертом.

Фигурное катание
Александр Энберт
Камила Валиева
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