Валиева показала, как гуляет среди растений оранжереи: «Место, которое вдохновляет»

Российская фигуристка Камила Валиева показала, как гуляет по оранжерее среди экзотических растений.

«Место, которое вдохновляет», — подписала ролик спортсменка.

Валиева является победительницей Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира среди юниоров (2020).

Также на ее счету победа в финале юниорского «Гран-при» сезона-2019/20, победы на этапах «Гран-при» — Skate Canada-2021, Rostelecom Cup-2021 и две серебряные медали чемпионата России (2021, 2023). Фигуристка с 2018 года тренируется в группе Этери Тутберидзе.