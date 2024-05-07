Валиева посетила церемонию инаугурации президента России Владимира Путина

Фигуристка Камила Валиева присутствовала на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Она проходит сегодня, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце.

Помимо Валиевой на мероприятии присутствуют двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, депутат Госдумы РФ трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, глава Федерации хоккея России трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, гимнастки-«художницы» сестры Дина и Арина Аверины.

Путин принес присягу президента России и вступил в должность.