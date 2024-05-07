Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:51

Валиева посетила церемонию инаугурации президента России Владимира Путина

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Фигуристка Камила Валиева присутствовала на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Она проходит сегодня, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце.

Помимо Валиевой на мероприятии присутствуют двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, депутат Госдумы РФ трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, глава Федерации хоккея России трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, гимнастки-«художницы» сестры Дина и Арина Аверины.

Путин принес присягу президента России и вступил в должность.

Арина Аверина
Владимир Путин
Дина Аверина
Камила Валиева
7
Обсудить
Читайте также
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-трансляция
Гол на 16-й секунде, ВАР на стороне Екатеринбурга и спасение на последней минуте! Что случилось в матче «Урал» - «Балтика»
Spiegel заявил о расколе в Евросоюзе из-за инаугурации Путина
Пасынок главкома ВСУ Сырского принял участие в автопробеге в честь Дня Победы
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Косторная рассказала, в каком образе ей больше всего нравится выступать