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Фигурное катание

Сегодня, 15:28

Валиева поступила на первый курс МГУСиТ

Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Российская фигуристка Камила Валиева поступила на первый курс Московского государственного университета спорта и туризма (МГУСиТ).

Спортсменка поздравила студентов с началом учебного года со сцены. Она была представлена аудитории как олимпийская чемпионка Пекина-2022, хотя официально фигуристка лишена всех наград, начиная с 25 декабря 2021 года.

«Дорогие первокурсники, я с особым волнением обращаюсь к вам. Вы стоите на пороге новой жизни, яркой, насыщенной, студенческой жизни в МГУСиТ. Это, конечно, новые возможности — от ваших знаний, таланта и упорства зависит будущее нашего спорта. Поэтому верьте в себя, достигайте поставленных целей и никогда не сдавайтесь. Пусть ваши имена звучат с гордостью по всей стране», — заявила Валиева на видео, опубликованном в Telegram-канале вуза.

Ранее директор ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что российская фигуристка Камила Валиева поступила в МГИМО и будет работать на Первом канале.

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В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года, отсчет отстранения идет с 25 декабря 2021 года. Валиеву наказали за употребление запрещенного препарата триметазидина. 22 июля спортсменка впервые публично вышла на лед после решения о дисквалификации, выступив в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Фигурное катание
Камила Валиева
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