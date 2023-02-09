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Сегодня, 19:07

Валиева пожелала школьникам больше верить в чудеса

Алина Савинова
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Российская фигуристка Камила Валиева пожелала ученикам школы «Покровский квартал» в Текстильщиках больше верить в чудеса.

«Я безумно рада снова оказаться в своей школе. Также хотела бы сказать вам большое спасибо за прекрасный портрет, мне очень приятно. Хотела бы пожелать ученикам, учителям огромного вдохновения в стенах этой школы, пусть у вас все получается, пусть сбываются ваши мечты, и помните, что чудеса бывают, нужно только в них верить и много-много работать. Просто удачи вам», — цитирует Валиеву ТАСС.

16-летняя фигуристка приняла участие в церемонии открытия нового спортивного зала в школе «Покровский квартал» в Текстильщиках. После торжественной церемонии чемпионка Европы раздала автографы всем желающим.

Источник: https://tass.ru/sport/17010723
Камила Валиева
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