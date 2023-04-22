Валиева: «Произвольную программу с Олимпиады я пересмотрела три раза со слезами на глазах»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как просмотры собственных прокатов помогают ей при подготовке.

«Все равно, пересматривая свои программы, я понимала, что делаю хорошо. Я специально раза три посмотрела произвольную с Олимпиады, со слезами на глазах. Но я посмотрела, потому что мне нужно было это сделать, чтобы закрыть гештальт — как это выглядело со стороны и что у меня было внутри», — сказала Валиева в подкасте «Произвольная программа».

Ранее ДАК РУСАДА установил, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении Валиевой не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов чемпионата России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.