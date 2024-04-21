Валиева рассказала, что будет ведущей нового шоу на Первом канале

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что в скоро времени станет ведущей нового шоу на Первом канале.

«Скоро будет шоу на Первом канале, в ближайшее время. Я буду ведущей», — цитирует Валиеву РИА «Новости» со ссылкой на ее стрим на Douyin.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию. Также спортсменка перестала получать президентскую стипендию.