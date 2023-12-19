Валиева рассказала, что мечтает полетать в аэротрубе

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что мечтает полетать в аэротрубе.

«Безумно хочу полетать, но никак не могу найти время на это», — цитирует фигуристку «Москвич Mag».

Ранее Валиева рассказала, что в ее планах сниматься в кино и сериалах, а также работать ведущей.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании (2022), чемпионкой Европы (2022), а также чемпионкой мира среди юниоров (2020). В этом сезоне 17-летняя спортсменка выиграла шестой этап российской серии «Гран-при» в Москве.