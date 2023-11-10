Валиева — о миллионе подписчиков в соцсети: «Не было никогда такой цели»

Олимпийская чемпионка Камила Валиева поделилась мнением об 1,3 миллиона подписчиков в соцсети.

«Не было никогда такой цели у меня. Мне нравится выкладывать фото, снимать природу, нравится что-то показывать. Я не замечаю за собой, что постоянно сижу в сети и меня нет в реальной жизни. Все-таки больше я общаюсь в реальной жизни», — сказала Валиева в интервью «Первому каналу».

17-летняя Валиева является победительницей Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира среди юниоров (2020). Фигуристка с 2018 года тренируется в группе российского тренера Этери Тутберидзе.