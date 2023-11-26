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Фигурное катание

26 ноября, 23:02

Валиева рассказала, что соперницы не дают ей расслабиться

Алина Савинова
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, почему важны победы на соревнованиях.

«Победы на соревнованиях всегда важны, поднимают дух. Ты видишь, что делают соперницы. Я видела четверной лутц Камиллы Нелюбовой. Я рада, что есть поколения, которые тоже стараются, не дают нам расслабляться», — цитирует спортсменку «Газета.Ru».

17-летняя Валиева выиграла шестой этап российской серии «Гран-при» в Москве, набрав 226,22 балла по сумме двух программ. До этого на этапе «Гран-при России» в Казани она стала четвертой.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании (2022), чемпионкой Европы (2022), а также чемпионкой мира среди юниоров (2020).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/26/21793423.shtml
Фигурное катание
Камила Валиева
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