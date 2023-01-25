Валиева рассказала, что задумывалась о завершении карьеры

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что у нее были мысли о завершении спортивной карьеры.

«Пробегали мысли завершить карьеру, но не было такого, что все, завтра я не катаюсь, — цитирует РИА «Новости Спорт» Валиеву. — Сложные моменты есть у всех, особенно когда что-то не получается. Ты думаешь, что это катастрофа, но это часть спорта. Выживает сильнейший. Кто преодолел себя и эти эмоции, тот и доходит до вершины. Нужно давать себе отдых. Если все время работать, то ты ничего уже больше не хочешь. Надо отдыхать, а потом с новыми силами начинать работать».

16-летняя Валиева является олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022), чемпионкой Европы, чемпионкой мира среди юниоров, победительницей финала юниорского «Гран-при» сезона-2019/2020.