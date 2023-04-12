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Фигурное катание

Сегодня, 11:49

Валиева рассказала, что бы спросила у сыгравшей Уэнсдэй актрисы Дженны Ортеги

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какой вопрос задала бы главной героине сериала «Уэнсдэй» Дженне Ортеге.

«Я бы спросила, каково ей сниматься в таком прекрасном сериале. Как она держит образ? Это в том числе важно и для фигурного катания. Она действительно очень круто передает все эмоции», — цитирует Валиеву «КП-Спорт».

16-летняя фигуристка на чемпионате России заняла второе место, набрав 247,32 балла по сумме двух программ. Она выступала в образе «Уэнсдэй».

Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в командных соревнованиях.

Источник: https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/kamila-valieva-rasskazala-o-tom-chtoby-sprosila-u-sygravshej-uensdej-aktrisy-dzhenny-ortegi/
Фигурное катание
Камила Валиева
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