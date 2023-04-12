Валиева рассказала, что бы спросила у сыгравшей Уэнсдэй актрисы Дженны Ортеги

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какой вопрос задала бы главной героине сериала «Уэнсдэй» Дженне Ортеге.

«Я бы спросила, каково ей сниматься в таком прекрасном сериале. Как она держит образ? Это в том числе важно и для фигурного катания. Она действительно очень круто передает все эмоции», — цитирует Валиеву «КП-Спорт».

16-летняя фигуристка на чемпионате России заняла второе место, набрав 247,32 балла по сумме двух программ. Она выступала в образе «Уэнсдэй».

Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в командных соревнованиях.