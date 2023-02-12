0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:44

Валиева — о стрессе на Олимпиаде: «Я очень много гуляла в наушниках, слушала грустные песни»

Валиева рассказала, как боролась со стрессом на Олимпиаде
Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как боролась со стрессом во время Олимпиады в Пекине.

— Я еще учусь с ним бороться, это на самом деле оказалось сложнее. Например, на Олимпиаде я очень много гуляла в наушниках. Не знаю, сколько тысяч шагов сделала: у нас почему-то была маленькая деревня, там нельзя было даже полный круг сделать, потому что везде все огорожено, и я по полкруга ходила по полтора часа утром, днем, вечером.

— Что слушала?

— Ой, грустные песни (смеется).

— Почему?

— Не знаю (улыбается). Наоборот: лучше погрустила, пока ходила, а потом выдохнула, сбросила все напряжение и поехала на тренировку, — рассказала Валиева в эфире шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой.

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, обнаружен запрещенный препарат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде, где она стала четвертой в личном турнире, но медали за командный турнир МОК решил не вручать до окончания расследования.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cuQ6URUUy4k
Фигурное катание
Камила Валиева
1
0
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Александр Свинин рассказал о намерении Степановой и Букина продолжить спортивную карьеру

Валиева рассказала, как относится к критике