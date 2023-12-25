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Фигурное катание

Сегодня, 20:20

Валиева: «Я еще не прошла период взросления. Тело меняется, но это нормально»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Камила Валиева рассказала, как относится к изменениям в своем теле, и отметила, что еще не прошла период взросления.

«Я его еще не прошла. В прошлом году мне казалось: «О боже, что произошло?» А это была всего лишь подготовка к этому сезону. Я до сих пор расту. Даже с прошлого сезона еще подросла. Тело меняется, но это нормально, потому что все проходят через этот период.
Меня начали регулярно взвешивать с восьми лет, следили за каждым граммом. Сейчас у нас в группе каждый день взвешивание. Конечно, тренер должен следить за весом спортсменов, но постепенно это должно становиться и личным делом каждого фигуриста.
Очень важно, чтобы люди вокруг не говорили, что ты поправился на 200 граммов, когда ты еще до конца не вырос. Нужно понимать, что каждый ребенок растет и вес может скакать. А спортсмену важно ориентироваться не только на цифры на весах, но и на свое отражение в зеркале», — приводит РИА «Новости» слова Валиевой.

На минувшем чемпионате России 17-летняя Валиева заняла третье место.

Фигурное катание
Камила Валиева
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