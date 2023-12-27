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Фигурное катание

Сегодня, 20:00

Валиева рассказала, как справляется с неудачами в спорте

Ана Горшкова
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как отреагировала на четвертое место на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

«Конечно расстроилась. На данный момент, чтобы показать такое катание, мне нужно выложиться на сто пятьдесят процентов. К сожалению, этот труд не всегда замечают. Но, опять-таки, поплакала, пострадала, отдохнула — и пошла работать дальше, чтобы в следующий раз выступить лучше», — приводит слова Валиевой WomanHit.

17-летняя спортсменка в Казани по сумме двух программ набрала 213,59 балла. Победительницей стала Софья Муравьева (228,81). Валиева выиграла шестой этап «Гран-при России», который проходил в Москве (226,22 балла).

На чемпионате России-2024 фигуристка заняла третье место (237,99). Первой стала Аделия Петросян (246,53).

Фигурное катание
Камила Валиева
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