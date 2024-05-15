Валиева с согласия ВАДА выступит на ледовом шоу Навки

Российская фигуристка Камила Валиева получила одобрение от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на выступление в ледовом шоу Татьяны Навки.

«Перед тем как объявлять и обсуждать, мы продумывали, все согласовывали с агентами Камилы. Они на связи с ВАДА, только при положительном ответе с их стороны Камила будет принимать участие в наших шоу, пока что все ответы положительные», — цитирует Навку ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Также, согласно решению CAS, Валиевой запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

В последний раз на шоу Валиева появлялась 28 января в Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.