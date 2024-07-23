Валиева сообщила, что в ближайшее время выступит в роли ведущей

Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что хочет вновь попробовать себя в качестве ведущей.

В июне спортсменка стала ведущей Всероссийского выпускного бала, который прошел на территории Гостиного двора в Москве, и фестиваля «Петровские ассамблеи 3.2.1» в Санкт-Петербурге.

«Это очень интересный опыт (работа ведущей), нужно еще многому учиться, я буду рада попробовать себя вновь. Увидите ли меня в этом амплуа в ближайшее время? Я думаю, что да», — приводит ТАСС слова Валиевой.

В апреле Валиева рассказала, что будет ведущей нового шоу на Первом канале.

В понедельник, 22 июля, 18-летняя фигуристка выступила в главной роли в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Это было ее первое появление на льду после дисквалификации Спортивного арбитражного суда (CAS) за нарушение антидопинговых правил.