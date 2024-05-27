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Сегодня, 15:56

Валиева станет ведущей музыкального фестиваля «Петровские ассамблеи»

Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Камила Валиева станет ведущей музыкального фестиваля «Петровские ассамблеи 3.2.1», который пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 2 июня в честь 321-й годовщины со дня основания города.

Как сообщает пресс-служб фестиваля, Валиева выступит в роли Гостьи из Будущего, а вторым ведущим в роли Гостя из Прошлого станет актер Леон Кемстач, сыгравший в сериале «Слово Пацана. Кровь на асфальте».

На фестивале выступят различные музыкальные исполнители, например, рэпер Pharaoh, певицы Даша Кочнева и Mia Boyka.

Стоимость билета на трибуны составляет 321 рубль. Организаторы ожидают до 50 тысяч человек.

Источник: https://vk.com/pa_321
Камила Валиева
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