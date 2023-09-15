Валиева требует в СAS восстановить золото чемпионата России-2021 и не аннулировать ее результаты

Российская фигуристка Камила Валиева хочет потребовать в Спортивном арбитражном суде (CAS) восстановить золотую медаль чемпионата России-2021, сообщает РИА «Новости».

По сведениям источника, 17-летняя россиянка настаивает, что допинговое нарушение было непреднамеренным. Также она потребует не аннулировать ее результаты.

Сборная США 25 августа направила в CAS письмо с просьбой о допуске к слушаниям по делу Валиевой. Они просили допустить по одному представителю от их коллектива, а также от сборных Канады и Японии к закрытым слушаниям.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам их комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.