Валиева — об уходах одногруппниц из «Хрустального»: «Нет никакой разницы. Нет кого-то — что поделать?»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об ощущениях от того, что она единственная из тройки участниц Олимпиады осталась соревноваться в группе Тутберидзе.

Александра Трусова перешла в ЦСКА, Анна Щербакова стала ведущей «Ледникового периода».

— Аня Щербакова говорила, что после уходов ее коллег было непривычно. Тебе непривычно?

— Почему? Четыре года я катаюсь в группе Этери Георгиевны. Все равно ты же катаешься для себя, выходишь на лед, на тренировки, занимаешься отдельно, все для себя. Не было какой-то разницы, когда есть кто-то или нет кого-то. Есть — супер, нет — что поделать? Все равно работаю, — ответила Валиева.