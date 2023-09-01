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Фигурное катание

Сегодня, 15:43

Валиевой присвоено звание мастера спорта международного класса

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российской фигуристке Камиле Валиевой присвоено звание мастера спорта международного класса, говорится в приказе Министерства спорта РФ от 24 марта 2023 года.

В марте 2022 года Валиева получила звание заслуженного мастера спорта России.

Валиева является победительницей Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира среди юниоров (2020).

Также на ее счету победа в финале юниорского «Гран-при» сезона-2019/20, победы на этапах «Гран-при» — Skate Canada-2021, Rostelecom Cup-2021 и две серебряные медали чемпионата России (2021, 2023). Фигуристка с 2018 года тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Ранее был опубликован состав участников контрольных прокатов российской команды.

Фигурное катание
Камила Валиева
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