Валиеву обязали возместить 2,3 миллиона рублей по итогам судебных разбирательств

Российскую фигуристку Камилу Валиеву обязали возместить 2,3 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального суда Швейцарии.

В эту сумму вошли судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков (около 700 тысяч рублей), а также компенсации Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) — по 8 тысяч франков (около 800 тысяч рублей).

Ранее в четверг стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу спортсменки.

29 января 2024 года CAS дисквалифицировал фигуристку на четыра года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Валиевой было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября.

Фигуристка намерена возобновить спортивную карьеру по окончании срока отстранения 25 декабря, она будет тренироваться в академии «Наши надежды» Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской.