Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» информацию, что несколько членов Международного союза конькобежцев (ISU) хотят выступить за допуск белорусских спортсменов к международным турнирам. Ранее об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы не можем не радоваться за наших братьев. Значит ли это, что вскоре должны допустить и нас? Далеко не факт», — сказал Валуев «СЭ».

Совет ISU состоится в Лозанне с 6 по 8 октября. На нем будет рассмотрен вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.