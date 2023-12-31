Варданян назвал Аделию Петросян лучшей фигуристкой 2023 года

Сегодня, 15:43
Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян назвал лучшую фигуристку России по итогам 2023 года.
«Результат чемпионата России должен определять, кто лучшая фигуристка года. Подрастающее поколение подходит к лидерам, в течение следующего года они дадут о себе знать. Петросян — лучшая в этом году. Кто выигрывает национальный чемпионат — тот и лучший», — приводит слова Варданяна Metaratings.ru.
16-летняя Петросян набрала 246,53 балла по итогам короткой и произвольной программ на чемпионате России в одиночном катании и завоевала золотую медаль.