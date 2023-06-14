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Фигурное катание

Сегодня, 15:52

Варданян: «Уровень фигурного катания без россиян упал сильно»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян ответил на вопрос, чувствовалось ли отсутствие российских фигуристов на чемпионатах Европы и мира 2023 года.

«Конечно, очень чувствовалось. Очень многие специалисты, участники, просто любители фигурного катания об этом говорили. Уровень фигурного катания упал сильно. И мне это не нравится. Во времена, когда участвовали все страны, качество и уровень соревнований росли», — цитирует Варданяна Metaratings.ru.

Также он рассказал, как иностранцы реагируют на соревнования без россиян.

«По-разному абсолютно. Одни говорят, что это правильно, другие считают, что было бы лучше, если бы россияне выступали», — добавил специалист.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил российским и белорусским спортсменам выступать в турнирах под эгидой организации. 11 июня 2023-го ISU оставил в силе решение об отстранении фигуристов из России и Белоруссии.

Источник: https://metaratings.ru/news/vardanyan-uroven-figurnogo-kataniya-bez-rossiyan-upal-silno-inostrancy-reagiruyut-po-raznomu-258679/
Фигурное катание
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