Варданян: «Уровень фигурного катания без россиян упал сильно»

Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян ответил на вопрос, чувствовалось ли отсутствие российских фигуристов на чемпионатах Европы и мира 2023 года.

«Конечно, очень чувствовалось. Очень многие специалисты, участники, просто любители фигурного катания об этом говорили. Уровень фигурного катания упал сильно. И мне это не нравится. Во времена, когда участвовали все страны, качество и уровень соревнований росли», — цитирует Варданяна Metaratings.ru.

Также он рассказал, как иностранцы реагируют на соревнования без россиян.

«По-разному абсолютно. Одни говорят, что это правильно, другие считают, что было бы лучше, если бы россияне выступали», — добавил специалист.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил российским и белорусским спортсменам выступать в турнирах под эгидой организации. 11 июня 2023-го ISU оставил в силе решение об отстранении фигуристов из России и Белоруссии.