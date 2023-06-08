Варданян — о критике в адрес Федерации фигурного катания Венгрии: «Все, что они писали, было сшито белыми нитками»

Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян ответил на критику в адрес федерации, которая появлялась в венгерских СМИ.

«Все, что они писали, было сшито белыми нитками, ни одного правдивого слова там не было и нечего на это реагировать. Президент федерации дал несколько интервью, в которых чётко объяснил позицию, но родители бесполезных фигуристов через некоторых журналистов пытались разжечь и разыграть историю с русскими спортсменами. СМИ нагло врали, что на чемпионате Европы была только одна венгерка. Но четверо из шести спортсменов, которые выступали на чемпионате Европы и мира, имеют венгерский паспорт.

До того, как я стал спортивным директором, украинский танцор Даниил Семко уже выступал с венгерской партнершей, но она бросила кататься. А Даня у нас давно живет, прекрасно говорит на венгерском, у него менталитет стал венгерским, он гражданин Венгрии. По интернету нашел себе другую партнершу Марию Игнатьеву. Специалистам очень понравилось новая пара и мне тоже. Одиночник Саша Власенко с семьей живет в Венгрии уже более четырех лет, а они говорили, что федерация привезла сюда русских... Они здесь давно уже выступали, и все не первый сезон.

В парном катании в прошлом году у нас выступали две гражданки Венгрии с венгерскими партнерами. Оба партнера бросили кататься. Для Марии Павловой мы нашли нового партнера — Алексея Святченко, а для второй девочки федерация подбирает партнера. Среди одиночниц выступала Юлия Ланг.

Почти все сборные выставляют фигуристов из разных стран. Можем вспомнить, как украинка Алёна Савченко с французом Брюно Массо выиграла первую олимпийскую медаль для Германии. Польская команда целиком состояла из русских фигуристов... И этот список можно продолжать, он будет очень длинным», — цитирует Metaratings.ru Варданяна.