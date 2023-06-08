Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 03:41

Варданян — о критике в адрес Федерации фигурного катания Венгрии: «Все, что они писали, было сшито белыми нитками»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян ответил на критику в адрес федерации, которая появлялась в венгерских СМИ.

«Все, что они писали, было сшито белыми нитками, ни одного правдивого слова там не было и нечего на это реагировать. Президент федерации дал несколько интервью, в которых чётко объяснил позицию, но родители бесполезных фигуристов через некоторых журналистов пытались разжечь и разыграть историю с русскими спортсменами. СМИ нагло врали, что на чемпионате Европы была только одна венгерка. Но четверо из шести спортсменов, которые выступали на чемпионате Европы и мира, имеют венгерский паспорт.

До того, как я стал спортивным директором, украинский танцор Даниил Семко уже выступал с венгерской партнершей, но она бросила кататься. А Даня у нас давно живет, прекрасно говорит на венгерском, у него менталитет стал венгерским, он гражданин Венгрии. По интернету нашел себе другую партнершу Марию Игнатьеву. Специалистам очень понравилось новая пара и мне тоже. Одиночник Саша Власенко с семьей живет в Венгрии уже более четырех лет, а они говорили, что федерация привезла сюда русских... Они здесь давно уже выступали, и все не первый сезон.

В парном катании в прошлом году у нас выступали две гражданки Венгрии с венгерскими партнерами. Оба партнера бросили кататься. Для Марии Павловой мы нашли нового партнера — Алексея Святченко, а для второй девочки федерация подбирает партнера. Среди одиночниц выступала Юлия Ланг.

Почти все сборные выставляют фигуристов из разных стран. Можем вспомнить, как украинка Алёна Савченко с французом Брюно Массо выиграла первую олимпийскую медаль для Германии. Польская команда целиком состояла из русских фигуристов... И этот список можно продолжать, он будет очень длинным», — цитирует Metaratings.ru Варданяна.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dacik-brosil-vyzov-gadzhi-avtomatu-i-minakovu-257129/
Фигурное катание
0
Читайте также
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Варданян отреагировал на отказ венгерской фигуристки от выступлений за сборную из-за приглашения россиянки