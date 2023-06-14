Варданян считает возможным возвращение Трусовой в большой спорт

Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян поделился мыслями о возможном возвращении российской фигуристки Александры Трусовой в большой спорт.

«Саша — боец и очень хороший спортсмен. Надеюсь, в следующем сезоне она выступит на соревнованиях. Конечно, на таком уровне очень тяжело пропустить целый сезон и вернуться, но я считаю, что в ее случае это возможно. У Сашки есть возможность, хотя про другого спортсмена я бы, может, сказал, что он не сможет», — цитирует Варданяна Metaratings.ru.

18-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года а также двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).