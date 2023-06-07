Варданян: «Ежеф катался позорно, а его мама заявила, что место Береи занимают спортсмены из России»

Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян рассказал об истории с недовольством родителей венгерских фигуристов.

«Очень громко сказано про недовольство родителей. Никто не возмущался, кроме двух родителей, у которых дети очень плохо катались и не выполняли технические требования федерации. Их еще два-три года назад отчислили из сборной. Мама одного из спортсменов была недовольна, что ее сын Береи Мозеш Ежеф не смог участвовать в чемпионатах ISU. Он очень слабо катался. Я бы сказал даже, позорно. Она на протяжении 10 месяцев устраивала скандалы в прессе и заявила, что спортсмены из России, которых якобы сюда привезли, занимают место ее сына. Но это не так. Речь идет об Александре Власенко, который более четырех лет назад переехал с семьей в Венгрию, они с младшим братом здесь начали тренироваться. В последнем сезоне Саша выполнил все необходимые технические требования федерации и завоевал возможность участвовать в юниорском чемпионате мира и во взрослом чемпионате Европы и мира, но на последний он не поехал из-за болезни», — цитирует Варданяна Metaratings.ru.

Власенко занял 24-е место на чемпионате Европы 2023 года. Спортсмен набрал 62,49 балла за короткую программу и 111,45 балла — за произвольную.