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Фигурное катание

Сегодня, 18:05

Варданян: «Ежеф катался позорно, а его мама заявила, что место Береи занимают спортсмены из России»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян рассказал об истории с недовольством родителей венгерских фигуристов.

«Очень громко сказано про недовольство родителей. Никто не возмущался, кроме двух родителей, у которых дети очень плохо катались и не выполняли технические требования федерации. Их еще два-три года назад отчислили из сборной. Мама одного из спортсменов была недовольна, что ее сын Береи Мозеш Ежеф не смог участвовать в чемпионатах ISU. Он очень слабо катался. Я бы сказал даже, позорно. Она на протяжении 10 месяцев устраивала скандалы в прессе и заявила, что спортсмены из России, которых якобы сюда привезли, занимают место ее сына. Но это не так. Речь идет об Александре Власенко, который более четырех лет назад переехал с семьей в Венгрию, они с младшим братом здесь начали тренироваться. В последнем сезоне Саша выполнил все необходимые технические требования федерации и завоевал возможность участвовать в юниорском чемпионате мира и во взрослом чемпионате Европы и мира, но на последний он не поехал из-за болезни», — цитирует Варданяна Metaratings.ru.

Власенко занял 24-е место на чемпионате Европы 2023 года. Спортсмен набрал 62,49 балла за короткую программу и 111,45 балла — за произвольную.

Источник: https://metaratings.ru/news/vardanyan-ezhyof-katalsya-pozorno-a-ego-mama-zayavila-chto-ego-mesto-zanimayut-rossiyane-kotorykh-yakoby-privezli-v-vengriyu-257035/
Фигурное катание
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