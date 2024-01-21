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Фигурное катание

Сегодня, 19:56

Васильев не думает, что фигуристки могут заменить артистов в России

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, могут ли приостановившие спортивную карьеру фигуристки заменить артистов в России.

«Не считаю, что фигуристки могут заменить артистов в России. Это плохая идея даже для самих фигуристок. Они не для этого учились, и мир шоу-бизнеса может их очень сильно обидеть и расстроить. Фигуристам лучше заниматься своим делом и радовать всех своими прокатами и результатами. А артисты будут заниматься своим делом, у нас хватает артистов в России, которые могут развлекать и увлекать народ. Даже после отъезда многих звезд из страны, у нас много талантливых людей», — сказал Васильев Sport24.

В декабре Александра Трусова выпустила вторую песню. 19-летняя спортсменка записала ее вместе с двумя другими фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-613961-vasilyev-ne-schitayu-chto-figuristki-mogut-zamenit-artistov-v-rossii-mir-shou-biznesa-mozhet-ikh-silno-obidet
Фигурное катание
Александра Трусова
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